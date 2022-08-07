Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом
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Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом

Диван для гостиной – это не только декоративный предмет интерьера, но и максимально функциональная мебель. С его помощью можно обеспечить как полноценный ночной отдых, так и неторопливые дневные посиделки.

Если подобрать универсальную модель, выполненную в эксклюзивном стиле, то такой диван может стать украшением любой комнаты, от гостиной до кухни и детской. Повышенным спросом сегодня пользуются угловые модели Г-образной формы – компактные и универсальные – магазин угловых диванов на Divan.ru предлагает их в самом широком ассортименте.

Классификация угловых диванов

Подобные предметы интерьера отличаются повышенными разнообразием. Их можно приобрести по самым привлекательным ценам, как наиболее востребованные, благо подобную продукцию предлагают многие производители.

Все угловые диваны, представленные на рынке, отличаются друг от друга конструктивно, дизайном и системой трансформации. Они бывают Г-образными, Т-образными и модульными.

Первый вариант считается классическим, он подразумевает наличие одного углового элемента. В небольших помещениях такие модели вписываются просто идеально. П-образный имеет два угловых элемента, вследствие чего образуется особая конструкция, подходящая для приёмной в офисе.

Модульные модели диванов – те в которых, угловые элементы можно менять местами, тем самым составляя оригинальную конфигурацию дивана.

Особенности трансформации

Все диваны углового типа классифицируются на еврокнижки, дельфины, пумы, седафлексы. Первый и последний считаются самыми оптимальными по всем характеристикам. Они отличаются удобством и непревзойденным качеством, а цена их на Диван.ру доступна каждому. Пума и дельфин – диваны, формирующие идеальную спальную поверхность, однако и стоят они гораздо дороже.

Главные плюсы использования угловых диванов

Основной особенностью подобных конструкций является возможность закрывать «мёртвые зоны», расположенные по углам. Обычный диван сделать этого не может. Угловые диваны от производителя выполнены в различных вариациях, что придает этим изделиям особое очарование, самые оригинальные модели предлагает компания ООО «ДИВАН ТРЕЙД».

Естественно, Г-образную конструкцию гораздо быстрее можно заметить, нежели привычно прямоугольную. К числу преимуществ применения угловых диванов можно отнести:

  • существенную экономию пространства;
  • повышенную функциональность благодаря возможности использовать такую модель во многих конфигурациях;
  • возможность установить данный предмет интерьера в любом помещении;
  • многообразие выбора, представленного на рынке.

Покупку углового дивана на сегодняшний день можно назвать своеобразным трендом. Такая мягкая мебель может быть установлена даже на кухне, более того, она идеально подходит для однокомнатных квартир.

# Дизайн и стиль

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