Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
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Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей

Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей

Соавтор более сотни программ Первого канала и подруга Аллы Пугачевой потеряла крупную сумму денег на торговле акциями. Телеведущая не стала мириться с потерей, она намерена бороться за крупную сумму.


Кира Прошутинская отдала 400 тысяч долларов компании «Универ Капитал» в качестве инвестиций. Акционеры скупили ценные бумаги, но после введенных Западом санкций произошли массовые отмены и хаос на биржевом рынке. Все труды компании прогорели, а вложения Киры Прошутинской оказались потеряны.

В итоге 76-летняя телеведущая потеряла 30 миллионов рублей. Однако с такими финансовыми потерями женщина мириться не стала. Она обратилась в суд, чтобы доказать, что инвесторы из «Универ Капитала» нарушают закон. Прошутинская считает, что компания обязана возместить ей материальный ущерб.

К слову, Киру Прошутинскую считают самой закрытой из телеведущих, хотя та и возглавляла рейтинговые программы. Известно, что у нее теплые отношения с Аллой Пугачевой. Подруги знакомы со школьных лет. Сейчас Примадонна за границей, но они продолжают поддерживать связь.

Напомним, что у Прошутинской есть сын и три внучки. Звездная мама не хотела, чтобы наследник пошел по ее стопам. Несмотря на настояния матери, Андрей окончил журфак, а после начал работать на каналах «Подмосковье» и «Культура». Старшая внучка Варвара пошла в МГИМО, а затем увлеклась музейным делом.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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