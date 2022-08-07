Посольство России назвало провокацией задержание российской журналистки в Косове
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Посольство России назвало провокацией задержание российской журналистки в Косове

Посольство России назвало провокацией задержание российской журналистки в Косове

Задержание российской журналистки газеты «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой является очередной провокацией властей Косова и примером полного игнорирования базовых демократических принципов, включая свободу СМИ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Сербии.

«Считаем безосновательное задержание Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косово, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ. Призываем Секретариат ООН, МООНК, Миссию ОБСЕ в Косово, Миссию ЕС в области верховенства закона и профильные международные организации незамедлительно дать произошедшему соответствующую публичную оценку», — говорится в сообщении.

Асламову задержали по подозрению в шпионаже в ночь на 7 августа на погранпереходе на севере Косова. Глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия заявил, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, действуя под прикрытием журналиста, и участвовала в боевых действиях на Украине. Министр заявлял, что Асламову задержали до выяснения ее намерений.

Через несколько часов после задержания журналистку отпустили, она добралась на автобусе до города Рашка на сербско-косовской границей. В российском посольстве сообщили, что сейчас она находится в безопасности на территории Сербии.

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По материалам: pnp.ru

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