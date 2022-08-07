Преподаватели консерваторий смогут получить миллион
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Преподаватели консерваторий смогут получить миллион

Преподаватели консерваторий смогут получить миллион

В России будут вручать премии лучшим педагогам в области музыкального искусства. Новый вид поощрения учрежден указом Президента, а кабмин утвердил правила присуждения наград. Соответствующее Постановление вступает в силу 7 августа.

Претендентами на награду смогут стать учителя со стажем в этой сфере не менее трёх лет. Для преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и хоровых школ, ежегодно планируют выделять 100 премий по 500 тысяч рублей. Тем, кто работает в музыкальных колледжах и вузах, — 50 премий по миллиону рублей.


Присуждаться награду будут за высокие результаты профессиональной деятельности. Их оценивать начнет специальная комиссия, формированная Минкультуры. Предлагать кандидатов на участие в конкурсе и направлять необходимые для этого документы будут образовательные организации, в которых работают преподаватели.

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По материалам: pnp.ru

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