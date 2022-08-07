Пушилин сообщил о «дозачистке» поселка Пески
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Пушилин сообщил о «дозачистке» поселка Пески

Пушилин сообщил о «дозачистке» поселка Пески

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что побывал на позициях в поселке Пески, практически освобожденном от украинских военных.

«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, воевать в Песках было особенно тяжело, однако солдатам ВСУ все равно пришлось бежать с поля боя. «Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», — рассказал он.

Глава ДНР сообщил о найденных в одном из блиндажей картах украинских военных с боевыми приказами на обороте. «Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», — подчеркнул Пушилин.

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По материалам: pnp.ru

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