Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя

Пушков назвал самый страшный кошмар БрюсселяРоссийский сенатор Пушков усомнился в готовности Запада объявить Турции политическую войну

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал самый страшный кошмар Брюсселя.

По мнению политика, Турция является настолько ценным для западного альянса членом НАТО с «ключами от Ближнего и Среднего Востока», что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану политическую войну.

«Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — отметил Пушков.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления.

Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению. Официальная процедура присоединения к оборонному блоку завершится после того, как протоколы о вступлении ратифицируют парламенты всех стран-участниц альянса.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию
В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию
Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»
Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет

Топ на сегодня

Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до
США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть
США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть
Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ
Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай

Еще по теме

Американский сенатор призвал перестать брать в НАТО постсоветские страны
Пушков высказал свое мнение об Эрдогане и госперевороте в Турции
Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО
Пушков считает, что в НАТО царит паника в связи с избранием Трампа - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио