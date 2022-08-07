Разработчики UFL, конкурента FIFA и PES, показали новый геймплей

Вадим Карасев





Студия Strikerz Inc опубликовала новое видео по игре UFL, которая позиционируется в качестве конкурента для крупных футбольных симуляторов — FIFA и eFootball.

В новом видео, которое показали разработчики, демонстрируется работа вратаря. Особое внимание в ролике уделено дальним ударам и работе вратаря при нанесении таких ударов. Можно наблюдать в ролике и обычный геймплей футбольного симулятора.

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Напомним, игра UFL создается на движке Unreal Engine. Проект будет выпущен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Даты релиза у UFL пока нет, разработчики ранее заявляли, что рассчитывают выпустить проект в 2022 году.

Игра UFL будет распространяться по условно-бесплатной модели.