Регина Тодоренко готова оставить новорожденного ребенка ради работы
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Регина Тодоренко готова оставить новорожденного ребенка ради работы

Регина Тодоренко готова оставить новорожденного ребенка ради работы
Ведущая Регина Тодоренко поделилась планами на будущее. В начале июля Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз стали родителями. Новорожденному малышу дали необычное имя Мирослав. Несмотря на то, что кроха еще совсем мал, Регина уже задумывается о пополнении в семье. Материнство полностью захватило звезду. Она призналась, что влюблена в свой новый статус. Поэтому телеведущая также отметила, что они с Владом уже хотят третьего ребенка. Причем, в планах супругов это значится в ближайшие полгода. Однако теледива добавила, что вместо этого ее ждет работа, которую она не прекращала ни на миг. По словам Регины, она принимает участие сразу в восьми проектах.
«Несмотря на мою влюбленность в материнство, работа не дремлет. На новый телевизионный сезон у меня много планов. Все снимается в разных странах, придется очень потрудиться, чтобы успеть. Скажу честно, декрет — это фантастическое время, но я обожаю работать, реализовывать свои мечты в телевизионных проектах, получать новые знания и бесценный опыт»,— поделилась Тодоренко. Звезда раскрыла подробности предстоящей работы. Жена Влада Топалова примет участие в съемках шоу для молодых мама, программы о путешествиях, в сериале «Секреты семейной жизни».   Кроме того, Регина работает над одним спортивным проектом, однако не уверена, что сумеет «потянуть эту нагрузку», так как он занимает слишком много времени. Помимо этого, Тодоренко в ближайшее время выпускает собственную книгу сказок со своими иллюстрациями, а еще планирует учиться.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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