Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC

По итогам июля 2022 года канадская майнинговая компания Hut 8 Mining накопила 7736 BTC ($178 млн по курсу на момент написания). Об этом говорится в пресс-релизе.

За отчетный период добыто 330 BTC при средней производительности 10,6 BTC в день. Все монеты Hut 8 оставила на балансе.

По состоянию на 31 июля хешрейт фирмы достиг примерно 2,92 EH/s.

По словам СEO Hut 8 Джейми Левертона, не связанный с добычей биткоина бизнес компании продолжает расти. Он рассказал о заключении контракта с майнинговым пулом Foundry в качестве клиента облачных сервисов.

Ранее в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%, до 28,17 T.

Напомним, за июль майнинговая компания Argo Blockchain добыла 219 BTC, что на 22% больше показателя предыдущего месяца.

В начале августа Marathon Digital Holdings договорилась об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн от Silvergate Capital под залог биткоина.

Производитель чипов Canaan объявил о планах открыть предприятие по добыче криптовалют в США.

Ранее крупнейший майнинговый пул Monero — MineXMR — анонсировал прекращение работы 12 августа.