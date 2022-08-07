Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC
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Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC

Резервы майнинговой компании Hut 8 превысили 7700 BTC


По итогам июля 2022 года канадская майнинговая компания Hut 8 Mining накопила 7736 BTC ($178 млн по курсу на момент написания). Об этом говорится в пресс-релизе.


За отчетный период добыто 330 BTC при средней производительности 10,6 BTC в день. Все монеты Hut 8 оставила на балансе.


По состоянию на 31 июля хешрейт фирмы достиг примерно 2,92 EH/s.


По словам СEO Hut 8 Джейми Левертона, не связанный с добычей биткоина бизнес компании продолжает расти. Он рассказал о заключении контракта с майнинговым пулом Foundry в качестве клиента облачных сервисов.


Ранее в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%, до 28,17 T.


Напомним, за июль майнинговая компания Argo Blockchain добыла 219 BTC, что на 22% больше показателя предыдущего месяца.


В начале августа Marathon Digital Holdings договорилась об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн от Silvergate Capital под залог биткоина.


Производитель чипов Canaan объявил о планах открыть предприятие по добыче криптовалют в США.


Ранее крупнейший майнинговый пул Monero — MineXMR — анонсировал прекращение работы 12 августа.

# Экономика hut 8, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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