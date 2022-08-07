Рок-оперу в честь героев "Молодой гвардии" представили зрителям артисты ЛАУМДТ

Вадим Карасев

Артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) представили в освобожденном Троицком рок-оперу "Распятая юность", посвященную подвигу героев подпольной молодежной организации "Молодая гвардия". Об этом сообщает Луганский информационный центр.



"Артисты театра на Оборонной представили жителям Троицкого района рок-оперу "Распятая юность". Постановка была создана к 70-летию подпольной организации, а спустя 10 лет актуальна, как и прежде", - рассказал директор ЛАУМДТ Виталий Балджи.

По его мнению, такая постановка будет полезна и молодым людям, и взрослым: для молодежи рок-опера должна стать толчком к изучению истории, а представителям старшего поколения напомнит о подвиге молодогвардейцев.

"Это все о том, что дорого, о том, что должно быть и в нынешнем поколении. По-моему, эта тема не уйдет никогда, тема патриотизма, она во все века была, есть и будет", - заявил Балджи.

Во время гастрольного тура рок-оперу "Распятую юность" увидят жители 12 освобождённых населенных пунктов.

Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник дал официальный старт проведению в Республике Года "Молодой гвардии".