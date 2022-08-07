Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово
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Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном Косово

Российскую журналистку задержали в самопровозглашенном КосовоРоссийская журналистка «КП» Дарья Асламова попала под стражу в самопровозглашенном Косово

Корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова попала под стражу в самопровозглашенном Косово, сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла, передает «КП».

Представительницу СМИ задержали в субботу, 6 августа, при попытке въезда в регион. Как уточнил Швецла, ее подозревают в шпионаже. «Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, и что она действовала под видом журналиста», — добавил он. О каких странах и фактах идет речь, он раскрывать не стал.

Глава МВД добавил, что журналистка якобы «участвовала в боевых действиях на Украине», но привести доказательства не смог.

По данным редакции, Асламова была в Сербии по заданию газеты. Она перестала выходить на связь с момента своего задержания.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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