Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты

Певец Сергей Лазарев рассказал, кому доверил свои тайны. Артист не привык говорить о своих проблемах, переживаниях и неудачах открыто. Как и любой человек, артист испытывает гамму чувств в той или иной ситуации, но амплуа непоколебимого человека не дают ему расслабляться. По этой причине молодой отец вынужден искать поддержку на стороне.Лазарев признался, что в его жизни есть специалист, которому он может доверить любые секреты, и это не близкий родственник, а совершенно посторонний ему человек. «Придется потратить много времени и сил, чтобы найти достойного психолога, который разложит все по полочкам. Он должен помочь мне разобраться в моих собственных мыслях, а не навязывать свои», — поделился собеседник «Мосленты».