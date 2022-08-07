Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
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Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты

Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
Певец Сергей Лазарев рассказал, кому доверил свои тайны. Артист не привык говорить о своих проблемах, переживаниях и неудачах открыто. Как и любой человек, артист испытывает гамму чувств в той или иной ситуации, но амплуа непоколебимого человека не дают ему расслабляться. По этой причине молодой отец вынужден искать поддержку на стороне.
Лазарев признался, что в его жизни есть специалист, которому он может доверить любые секреты, и это не близкий родственник, а совершенно посторонний ему человек. «Придется потратить много времени и сил, чтобы найти достойного психолога, который разложит все по полочкам. Он должен помочь мне разобраться в моих собственных мыслях, а не навязывать свои», — поделился собеседник «Мосленты».
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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