Шей Кулей - новый ЛГБТ-член киновселенной Marvel (5 фото)

Вадим Карасев

Никто этого не просил, но это опять случилось. Киновселенная Marvel вновь пополнилась представителем ЛГБТ. Но данный эпизод примечателен, что в рядах "супергероев" появится первый трансвестит. Его (или ее) зовут Шей Кулей - победитель нескольких сезонов реалити-шоу про дрэг-квинов. Как пишет издание Deadline, он получит "секретную роль" в новом сериале "Железное сердце" для канала "Disney+". Что это будет за роль - пока непонятно. А сам реал расскажет историю о преемнице Тони Старка - гениальную девочку подростка, которая создаст новый супер-костюм. Вот такие пироги...