Шей Кулей - новый ЛГБТ-член киновселенной Marvel (5 фото)
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Шей Кулей - новый ЛГБТ-член киновселенной Marvel (5 фото)

Шей КулейНикто этого не просил, но это опять случилось. Киновселенная Marvel вновь пополнилась представителем ЛГБТ. Но данный эпизод примечателен, что в рядах "супергероев" появится первый трансвестит. Его (или ее) зовут Шей Кулей - победитель нескольких сезонов реалити-шоу про дрэг-квинов. Как пишет издание Deadline, он получит "секретную роль" в новом сериале "Железное сердце" для канала "Disney+". Что это будет за роль - пока непонятно. А сам реал расскажет историю о преемнице Тони Старка - гениальную девочку подростка, которая создаст новый супер-костюм. Вот такие пироги...


Шей Кулей
Шей Кулей
Шей Кулей
Шей Кулей
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По материалам: триникси

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