София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на Украине

Вадим Карасев

KP.RU: София Ротару впервые за долгое время приехала в село Маршинцы на Западной Украине

Народная артистка СССР и эстрадная певица София Ротару впервые за долгое время приехала на Украину и сообщила свое точное местонахождение. Об этом стало известно KP.RU.

Певица оказалась в селе Маршинцы на Западной Украине. В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она написала, что «приехала в место силы». «Здесь я родилась, росла. Здесь я начала петь», — сказала Ротару. По ее словам, «родные» Маршинцы напомнили ей, как важно знать «причастность к своей Земле» и тем, «кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях».

В разговоре с KP.RU сын певицы сказал, что Ротару в Маршинцах отмечает день рождения, сейчас она находится в кругу семьи. На вопрос, за что будут пить в этот день, сын артистки ответил: «За мир».

Ранее сообщалось, что певица находится в США. Об этом рассказал российский продюсер и актер Леонид Дзюник. Он также отметил, что исполнительница имеет право гордиться своей родиной, так как ранее отказалась от гражданства России.

В середине июля народную артистку СССР подвергли критике из-за молчания касательно спецоперации на Украине.

В марте родственников певицы задержали на границе с Молдавией. Тогда они пытались бежать из Украины. У города Могилев-Подольский были остановлены Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко.