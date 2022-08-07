София Ротару выразила свою позицию
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София Ротару выразила свою позицию

София Ротару выразила свою позицию
Певица София Ротару после долгого молчания сделала свой выбор. Почти полгода артистка предпочитала не высказываться по поводу происходящего в мире и вот теперь наконец заявила о себе. По всей видимости, София Ротару намерена оборвать все связи с Россией, где всегда была желанной гостьей. София Михайловна подчеркнула, что является патриотом родной страны и намерена помогать ей. «Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — отметила артистка, которой сегодня, к слову, исполняется 75 лет.
По всей видимости, после такого откровения Ротару не стоит ждать в России. А ведь еще недавно коллеги Софии Михайловны думали, что она обязательно вернется к своему зрителю в РФ. «Она еще в большей степени будет теперь молчать и не выскажется в отношении России после того, что произошло в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит», когда туда выперлась выступать команда «Би-2». Как их освистали наши ребята... Ротару никогда не рискнет пойти на то, чтобы, не дай Бог, на ее концерте, когда она приедет в Россию, кто-нибудь закричал: «Пошла!» — рассуждал продюсер Леонид Дзюник. Напомним, несколько месяцев сын и внук Софии Ротару попали в скандал — мужчины пытались тайно сбежать из Украины. По всей видимости, они просто испугались происходящего здесь. Сейчас оба находятся в безопасности, но вряд ил ум удастся отмыться от позора в глазах соотечественников.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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