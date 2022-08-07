Сотрудники Росгвардии приступили к дежурству на переправе на Ольхон
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Сотрудники Росгвардии приступили к дежурству на переправе на Ольхон

Сотрудники Росгвардии приступили к дежурству на переправе на Ольхон

На переправу на остров Ольхон прибыли сотрудники спецподразделения Росгвардии для охраны правопорядка и общественной безопасности. Они будут дежурить со стороны острова и материка, написал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

5 августа на переправу выезжали заместитель председателя правительства региона Георгий Кузьмин, министр транспорта Максим Лобанов и руководитель дирекции автодорог Юлия Гордина.

«В эту субботу картина такова – очередь порядка 40 машин на въезд, и 34 – на выезд. Время ожидания не более двух часов. Условия для ожидания есть. Санитарные комнаты работают. Есть, где перекусить», — написал губернатор.

Соблюдение правил порядка пропуска автомобилей на паромы обеспечат представители минтранса региона, командированные на период высокой интенсивности турпотока на остров. На повороте в Баяндай в сторону Хужира установили табло для информирования водителей о количестве машин в очереди и времени ожидания. В ближайшее время его подключат к сети.

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По материалам: irk

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