Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева

Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева

Известно, что каждый артист выдвигает свои требования организаторам. Как правило, в райдере четко описываются условия проживания и выступления, транспортные моменты, требования к оборудованию и другие нюансы. Но некоторые артисты умеют удивлять своими запросами даже опытных организаторов. В числе таких оказался и «Казанова» отечественной эстрады Валерий Леонтьев.


Стало известно, что помимо прочих технических моментов, артист хочет, чтобы организаторы выступления предоставили черные пакеты для мусора в достаточном количестве. С их помощь команда Леонтьева заклеивает окна комнаты, в которой певец отдыхает перед и после выступления. Это помогает скрыть артиста от любопытных глаз поклонников и папарацци, а также создает в помещении комфортную атмосферу: солнечные лучи не мешают Валерию отдыхать. В остальном же, по словам многих организаторов, артист неприхотлив в своих требованиях.


Однако не все звезды столь же нетребовательны, как Валерий Леонтьев. Так, например, Ксения Собчак считается одной из самых требовательных звезд. Организаторы отмечают, что телеведущая требует, чтобы в ее гримерке обязательно был стол белого цвета и комфортное кресло. Высокие требования у Ксении и к еде: она должна быть приготовлена по специальной технологии. В меню входят салат с киноа, белая рыба, безглютеновый хлеб, роллы с хумусом.


По словам продюсера Дмитрия Ашурова, райдеры именитых звезд менее требовательны, чем условиях их молодых коллег. Так, звезды уровня Пугачевой просят обычный набор – хорошие условия проживания, комфортный транспорт, отдельная гримерка. Хотя и среди них встречаются исключения. Например, главное условие в райдере Киркорова – наличие кока-колы. Без любимого напитка певец будет очень зол.


# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина
ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке
ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит
Забавные случаи, когда кто-то ворвался в кадр и все испортил (15 фото)
Забавные случаи, когда кто-то ворвался в кадр и все испортил (15 фото)
Готовимся к Успенскому посту: что можно и что нельзя делать на неделе с 8 по 14 августа 2022 года
Готовимся к Успенскому посту: что можно и что нельзя делать на неделе
Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева
Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева
Продолжительность экономического спада оценили
Продолжительность экономического спада оценили
«Не врите, что пенсия 12 тысяч»: Садальский грозится раскрыть сумму гонораров Цискаридзе в «Сегодня вечером»
«Не врите, что пенсия 12 тысяч»: Садальский грозится раскрыть сумму
Член Конгресса США назвала мошенничеством большинство военных поставок Украине
Член Конгресса США назвала мошенничеством большинство военных
В Санкт-Петербурге захотели построить 89 новых станций метро
В Санкт-Петербурге захотели построить 89 новых станций метро
Рок-оперу в честь героев "Молодой гвардии" представили зрителям артисты ЛАУМДТ
Рок-оперу в честь героев "Молодой гвардии" представили
Итоги недели: хакеры взломали кошельки Solana, а Майкл Сэйлор покинет пост CEO MicroStrategy
Итоги недели: хакеры взломали кошельки Solana, а Майкл Сэйлор покинет
Лолита Милявская готовится к своей смерти
Лолита Милявская готовится к своей смерти

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на Украине
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»

Еще по теме

Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости
Валерий Леонтьев напугал поклонников изуродованным пластикой лицом
"Восковая кукла": Валерия Леонтьева сравнили с женщиной, заподозрив в очередной пластике
Врач рассказал о пластиках Валерия Леонтьева