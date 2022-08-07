Стали известны подробности райдера Валерия Леонтьева

Известно, что каждый артист выдвигает свои требования организаторам. Как правило, в райдере четко описываются условия проживания и выступления, транспортные моменты, требования к оборудованию и другие нюансы. Но некоторые артисты умеют удивлять своими запросами даже опытных организаторов. В числе таких оказался и «Казанова» отечественной эстрады Валерий Леонтьев.





Стало известно, что помимо прочих технических моментов, артист хочет, чтобы организаторы выступления предоставили черные пакеты для мусора в достаточном количестве. С их помощь команда Леонтьева заклеивает окна комнаты, в которой певец отдыхает перед и после выступления. Это помогает скрыть артиста от любопытных глаз поклонников и папарацци, а также создает в помещении комфортную атмосферу: солнечные лучи не мешают Валерию отдыхать. В остальном же, по словам многих организаторов, артист неприхотлив в своих требованиях.





Однако не все звезды столь же нетребовательны, как Валерий Леонтьев. Так, например, Ксения Собчак считается одной из самых требовательных звезд. Организаторы отмечают, что телеведущая требует, чтобы в ее гримерке обязательно был стол белого цвета и комфортное кресло. Высокие требования у Ксении и к еде: она должна быть приготовлена по специальной технологии. В меню входят салат с киноа, белая рыба, безглютеновый хлеб, роллы с хумусом.

По словам продюсера Дмитрия Ашурова, райдеры именитых звезд менее требовательны, чем условиях их молодых коллег. Так, звезды уровня Пугачевой просят обычный набор – хорошие условия проживания, комфортный транспорт, отдельная гримерка. Хотя и среди них встречаются исключения. Например, главное условие в райдере Киркорова – наличие кока-колы. Без любимого напитка певец будет очень зол.



