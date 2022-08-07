Суд разрешил Voyager Digital вернуть клиентам $270 млн
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Суд разрешил Voyager Digital вернуть клиентам $270 млн

Суд разрешил Voyager Digital вернуть клиентам $270 млн


Суд по делам о банкротстве США одобрил предложение Voyager Digital разморозить депозит криптоброкера в Metropolitan Commercial Bank для возврата средств клиентам. На счете содержится $270 млн, пишет The Wall Street Journal.


Цифровые активы на платформе Voyager стоимостью ~$1,3 млрд попали в конкурсную массу. Ее распределят среди кредиторов в дальнейшем.


Согласно Cointelegraph, криптоброкер получил предложение о «спасении» от 88 заинтересованных сторон, в том числе FTX, которое компания отвергла. Активные обсуждения ведутся с 20 из них.


Заявки на поглощение принимаются до 26 августа. Руководство криптоброкера намерено определиться с партнером в сентябре, завершить процесс реструктуризации — в первом квартале 2023 года.


Данные: Voyager Digital, Cointelegraph.

Напомним криптоброкер подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка 5 июля 2022 года.


Ранее власти США потребовали от Voyager удалить отсылки на защиту FDIC депозитов.


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# Экономика ftx, voyager, суд, новости
По материалам: ForkLog

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