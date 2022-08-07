Тамара Глоба в гороскопе на 8 августа 2022 года советует уделить внимание детям

Тамара Глоба отметила, что день 8 августа 2022 года подойдет для исправления всех своих ошибок, которые были допущены в прошлом. Сегодня крайне важно завершить все свои старые дела и решить проблемы. Только после этого можно будет назначить себе новые цели и постепенно двигаться к ним, достигать их.

Тамара Глоба советует уделить внимание детям

Овен (21 марта — 19 апреля)

День наполнен беспокойством. Оккультная деятельность, а также в сфере консультации могут быть весьма успешными и принесут неплохой доход. Не все события будут развиваться так, как хотелось бы, причем взять все под свой контроль никак не удастся. Переломить негативные тенденции можно лишь в том случае, если настроить себя на победу и быть во всем осторожным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День хорош для построения планов на будущее. Если родные и близкие люди будут что-то советовать, стоит прислушиваться к ним. Это поможет решить некоторые проблемы. Новые идеи, которые появятся утром, позволят решить проблемы, которые уже успели накопиться. Кроме того, некоторые Тельцы могут сменить свое место жительства, как сообщает издание rsute.ru.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Самой благополучной в этот день окажется личная сфера. С любимым человеком наблюдается полная гармония и взаимопонимание. Но не стоит расслабляться. Есть вероятность, что во второй половине дня поступят не слишком приятные новости, а настроение из-за них рискует сразу же испортиться.

Рак (22 июня — 22 июля)

К новым знакомствам следует относиться более осторожно в этот день, чем обычно. Активность вместе с амбициозностью и решительностью однозначно ни к чему сейчас. Они лишь подпортят общую картину. Особенное внимание следует уделить своим детям, если они есть. Они нуждаются в заботе и внимании родителей.

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Тамара Глоба советует искать лучшие решения задач

Лев (23 июля — 22 августа)

Не стоит ни с кем встречаться в этот день и тем более решать самые важные задачи. Подобную деятельность лучше отложить на другой период. Путешествия и физические нагрузки в то же время будут наиболее полезными для здоровья. Например, стоит утром устроить небольшую пробежку на свежем воздухе. Тогда Львы сразу же почувствуют прилив силы и энергии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам придется с самого утра столкнуться с проблемой, которая потребует компромиссного и при этом четкого решения. Лучше сократить контакты и особо ни с кем не общаться. Время, проведенное наедине с самим собой, пойдет только на пользу. Оно позволит проанализировать все свои ошибки и найти пути их решения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вряд ли удастся избежать некоторых негативных тенденций в этот день. Однако это не значит, что нужно опустить руки и просто ждать, пока все само собой решится. Увы, этого не произойдет. Вероятна некоторая депрессия. Но избавиться от нее поможет спорт, расслабляющие практики и йога. Кроме того, массаж от любимого человека не будет лишним.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует особенное внимание уделить своему собственному здоровью. Пришло время немного расслабиться и отойти от работы. На пользу пойдут утренние пробежки, зарядка, йога, расслабляющие практики. Также можно отправиться в любой пансионат и оздоровиться там. Тогда Скорпионы почувствуют прилив силы и энергии.

Тамара Глоба советует заняться личной жизнью

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Наступил весьма благоприятный период для того, чтобы реализовать самые смелые планы. Прежде чем принимать то или иное решение, стоит несколько раз подумать. Ведь от этого будет зависеть дальнейшая судьба Стрельцов. Во второй половине дня рекомендуется уделить время своему дому – убраться, постирать, навести порядок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День хорошо подходит для того, чтобы заняться своей личной жизнью, а также позаботиться о здоровье. Не лишним будет отправиться со своим любимым человеком в пансионат и пройти там курс профилактического укрепления здоровья. Походы на пляж и солнечные ванны также будут полезными.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День связан с некоторыми опасностями со здоровьем. Поэтому ему следует уделить наибольшее внимание. Лучше взять выходной день и просто заняться собой. На пользу пойдут расслабляющие процедуры, тонизирующий душ, прогулки на свежем воздухе вместе с любимым человеком. А вечером рекомендуется пораньше лечь спать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Не стоит позволять эмоциям брать верх над собой. Ничем хорошим это однозначно не закончится. Зато проблем лишь прибавится. Если неудачи начнут преследовать, не стоит расстраиваться и опускать руки. Вечер подходит для похода со своей второй половинкой по культурным мероприятиям, например, в музей или кинотеатр.