Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
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Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко

Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
По мнению тренера Татьяны Тарасовой, Евгений Плющенко еще не дорос до профессионального тренера.   Судя по всему, Татьяна Тарасова оценила принятие Евгением Плющенко ее мнения по поводу пока еще неясного спортивного будущего Саши Плющенко. Трехкратный чемпион мира согласился, что рано говорить о безусловном таланте наследника, чем расстроил свою жену Яну Рудковскую, которая уже видит в сыне звезду. Зато Татьяна Тарасова рассмотрела тренерский потенциал в самом Плющенко-старшем, развивающим свою Академию фигурного катания.
«У Евгения очень хорошие три группы, у него очень хорошие дети. Все прыгают, стараются кататься красиво. Мне понравилось, как он работает. Я хотела бы, чтобы такие выдающиеся спортсмены переходили на тренерскую работу», — заявила Татьяна Анатольевна. Конечно ему еще работать и работать. Та же Этери Тутберидзе на голову выше Евгения в профессионализме. «Отличается ли подход к работе у Плющенко и Тутберидзе? Этери Георгиевна работает уже больше 20 лет, поэтому пока, конечно, сравнение будет не в пользу Евгения. Я очень, очень рада видеть Женю в тренерской работе. Пожелаю ему только успехов, у него замечательные дети, которые могут кататься с успехом», — поделилась своим мнением Тарасова с «Матч ТВ» после посещения его спортивной школы.
# Шоу-бизнес Тарасова Татьяна
По материалам: z-aya

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