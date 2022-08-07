Тест: Сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу по бровям?
Сегодня, 20:45
Вам кажется, что вы уже пересмотрели диснеевские мультики вдоль и поперек? А сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу, если вам показать только ее брови? Давайте проверим!
1. Кому принадлежат эти брови?
Белоснежке
Покахонтас
Мулан
Белль
Жасмин
Тиане
Ариэль
Авроре
Золушке
Посмотреть ответ:
2. А какая диснеевская принцесса может похвастаться такими бровями?
Аврора
Золушка
Белль
Тиана
Мулан
Покахонтас
Жасмин
Ариэль
Белоснежка
Посмотреть ответ:
3. Чьи это брови?
Тианы
Покахонтас
Ариэль
Белоснежки
Белль
Жасмин
Мулан
Золушки
Авроры
Посмотреть ответ:
4. Сможете ли вы угадать, какой из принцесс принадлежат эти брови?
Белль
Ариэль
Тиане
Мулан
Жасмин
Белоснежке
Авроре
Золушке
Покахонтас
Посмотреть ответ:
5. Посмотрим, помните ли вы, чьи это брови?
Мулан
Жасмин
Ариэль
Авроры
Покахонтас
Тианы
Белль
Белоснежки
Золушки
Посмотреть ответ:
6. Итак, узнаете ли вы эти прелестные брови? Кто их счастливая обладательница?
Мулан
Жасмин
Ариэль
Аврора
Белль
Тиана
Белоснежка
Золушка
Покахонтас
Посмотреть ответ:
7. А какой принцессе принадлежат эти шикарные брови?
Покахонтас
Тиане
Белоснежке
Авроре
Мулан
Белль
Ариэль
Жасмин
Золушке
Посмотреть ответ:
8. Если вы являетесь поклонником этой принцессы, то у вас даже сомнений не возникнет. Это брови...
Золушки
Мулан
Белль
Покахонтас
Тианы
Жасмин
Авроры
Белоснежки
Ариэль
Посмотреть ответ:
9. И последнее. Кому принадлежат эти чудесные брови?
Тиане
Жасмин
Авроре
Ариэль
Белль
Покахонтас
Белоснежке
Мулан
Золушке
Посмотреть ответ:
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор