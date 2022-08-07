Тест: Сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу по бровям?

Вам кажется, что вы уже пересмотрели диснеевские мультики вдоль и поперек? А сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу, если вам показать только ее брови? Давайте проверим!

1. Кому принадлежат эти брови?

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2. А какая диснеевская принцесса может похвастаться такими бровями?

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3. Чьи это брови?

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4. Сможете ли вы угадать, какой из принцесс принадлежат эти брови?

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5. Посмотрим, помните ли вы, чьи это брови?

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6. Итак, узнаете ли вы эти прелестные брови? Кто их счастливая обладательница?

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7. А какой принцессе принадлежат эти шикарные брови?

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8. Если вы являетесь поклонником этой принцессы, то у вас даже сомнений не возникнет. Это брови...

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9. И последнее. Кому принадлежат эти чудесные брови?

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