Тест: Сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу по бровям?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тест: Сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу по бровям?

Тест: Сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу по бровям?

Вам кажется, что вы уже пересмотрели диснеевские мультики вдоль и поперек? А сможете ли вы угадать диснеевскую принцессу, если вам показать только ее брови? Давайте проверим!

1. Кому принадлежат эти брови?



Белоснежке



Покахонтас



Мулан



Белль



Жасмин



Тиане



Ариэль



Авроре



Золушке

Посмотреть ответ:

2. А какая диснеевская принцесса может похвастаться такими бровями?



Аврора



Золушка



Белль



Тиана



Мулан



Покахонтас



Жасмин



Ариэль



Белоснежка

Посмотреть ответ:

3. Чьи это брови?



Тианы



Покахонтас



Ариэль



Белоснежки



Белль



Жасмин



Мулан



Золушки



Авроры

Посмотреть ответ:

4. Сможете ли вы угадать, какой из принцесс принадлежат эти брови?



Белль



Ариэль



Тиане



Мулан



Жасмин



Белоснежке



Авроре



Золушке



Покахонтас

Посмотреть ответ:

5. Посмотрим, помните ли вы, чьи это брови?



Мулан



Жасмин



Ариэль



Авроры



Покахонтас



Тианы



Белль



Белоснежки



Золушки

Посмотреть ответ:

6. Итак, узнаете ли вы эти прелестные брови? Кто их счастливая обладательница?



Мулан



Жасмин



Ариэль



Аврора



Белль



Тиана



Белоснежка



Золушка



Покахонтас

Посмотреть ответ:

7. А какой принцессе принадлежат эти шикарные брови?



Покахонтас



Тиане



Белоснежке



Авроре



Мулан



Белль



Ариэль



Жасмин



Золушке

Посмотреть ответ:

8. Если вы являетесь поклонником этой принцессы, то у вас даже сомнений не возникнет. Это брови...



Золушки



Мулан



Белль



Покахонтас



Тианы



Жасмин



Авроры



Белоснежки



Ариэль

Посмотреть ответ:

9. И последнее. Кому принадлежат эти чудесные брови?



Тиане



Жасмин



Авроре



Ариэль



Белль



Покахонтас



Белоснежке



Мулан



Золушке

Посмотреть ответ:

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Интересное
По материалам: Юмор

Последние новости

Член Конгресса США назвала мошенничеством большинство военных поставок Украине
Член Конгресса США назвала мошенничеством большинство военных
В Санкт-Петербурге захотели построить 89 новых станций метро
В Санкт-Петербурге захотели построить 89 новых станций метро
Рок-оперу в честь героев "Молодой гвардии" представили зрителям артисты ЛАУМДТ
Рок-оперу в честь героев "Молодой гвардии" представили
Итоги недели: хакеры взломали кошельки Solana, а Майкл Сэйлор покинет пост CEO MicroStrategy
Итоги недели: хакеры взломали кошельки Solana, а Майкл Сэйлор покинет
Лолита Милявская готовится к своей смерти
Лолита Милявская готовится к своей смерти
В ТОП-10 Steam за минувшую неделю, с 31 июля по 7 августа, лидируют эксклюзивы Sony
В ТОП-10 Steam за минувшую неделю, с 31 июля по 7 августа, лидируют
До конца сентября на 200 улицах Иркутска нанесут дорожную разметку
До конца сентября на 200 улицах Иркутска нанесут дорожную разметку
София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на Украине
София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на
«Чувствовать себя на 20 лет в 87»: диета актрисы Софи Лорен
«Чувствовать себя на 20 лет в 87»: диета актрисы Софи Лорен
Европу обвинили в провоцировании энергокризиса в странах третьего мира
Европу обвинили в провоцировании энергокризиса в странах третьего мира
Вокалист Limp Bizkit женился в четвертый раз
Вокалист Limp Bizkit женился в четвертый раз
Суд разрешил Voyager Digital вернуть клиентам $270 млн
Суд разрешил Voyager Digital вернуть клиентам $270 млн

Топ на сегодня

Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на Украине
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на

Еще по теме

Брови «рыбий хвост» – новый безумный тренд в Instagram (ФОТО)
Какие гены «окрашивают» брови, выяснили ученые
Самые модные «заросшие» брови: 8 примеров кустистых бровей, которые подходят всем, фото
Брови назвали свидетельством интеллектуального развития человечества