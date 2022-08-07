ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке
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ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке

ТОП-5 расслабляющих симуляторов из Game Pass, которые стоит опробовать по подписке


Игровые симуляторы довольно популярны среди игроков, которые хотят расслабиться от активных соревновательных проектов и хорошо провести время. Подписка Game Pass предлагает разнообразные симуляторы. В этой подборке собрали ТОП-5 симуляторов из Game Pass, которые возможно следует вам попробовать по подписке, если вы их пропустили.

В эту подборку мы не стали включать автомобильные и авиационные симуляторы, которые требуют большей концентрации внимания, чем перечисленные ниже проекты.

PowerWash Simulator


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Симулятор мойщика, который стал доступен в подписке не так давно, и буквально за неделю обошел по аудитории множество более высокобюджетных проектов, которые выпускали в Game Pass. Игра не предлагает ничего необычного — игрокам просто позвоялют мыть различные объекты: автомобили, достопримечательности, дома и многое другое, в разных локациях. Одна из особенностей PowerWash Simulator, которая привлекает игроков, это кооперативный режим.

PowerWash Simulator

Выпустите пар, играя в PowerWash Simulator! Смойте свои тревоги под звук водяной струи. Включите мойку и избавьтесь от грязи и пятен. Открой…
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Lawn Mowing Simulator


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Еще один расслабляющий симулятор, но без кооперативного режима. Здесь игрокам предлагают выступить в качестве эксперта по стрижке газонов. В игре большие красивые локации, множество лицензированных газонокосилок и спокойный геймплей.

Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
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Farming Simulator 22


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Уже ставший классикой симулятор фермера, Farming Simulator, доступен в подписке Game Pass. При этом, игрокам доступна последняя из вышедших на данный момент частей — Farming Simulator 22.

В Farming Simulator 22 более сложный геймплей, чем в перечисленных выше проектах, но если в нем разобраться, то можно хорошо провести время, работая на собственной виртуальной ферме.

Farming Simulator 22

Сыграйте за современного фермера! Сельское хозяйство, животноводство и лесоводство предлагают множество фермерских занятий, а ещё вас ждут и…
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Unpacking


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Игра Unpacking в прошлом году собрала огромное количество наград (стала «Игрой года» от Eurogamer), и ее тоже можно отнести к жанру расслабляющих симуляторов. В ней игрокам предстоит переезжать из дома в дом, разбирая вещи главной героини и познавая через них ее историю. У игры отличный стиль и легкий геймплей, за ней можно с удовольствием провести вечер или два.

Unpacking

Unpacking — медитативная игра, где нужно доставать вещи из коробок и размещать их в новом доме. Частично это головоломка, частично — обустро…
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House Flipper


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House Flipper — виртуальный симулятор домашних забот. В игре предлагается заняться выполнением различных заказов от клиентов: уборка, перепланировка, покраска, замена сантехники и решение других бытовых задач. По мере выполнения задач клиентов в House Flipper игроки могут развиваться, покупать новые инструменты и улучшать свои навыки.

House Flipper

Разнорабочий к вашим услугам! Прежде чем покупать свою первую недвижимость, вы должны немного заработать. Но не переживайте! К счастью, у в…
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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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