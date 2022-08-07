Успение праведной Анны 7 августа 2022 года: какие главные молитвы читать в этот праздник, основные критерии обращения к святой

Православная церковь в это воскресенье, 7 августа 2022 года, празднует Успение святой Анны. Женщина является матерью Девы Марии, а также женой святого Иоакима и бабушкой Иисуса. Узнайте, какие читают главные молитвы в праздник праведной Анны, ведь сегодня искренне попросить Богопраматерь о чем-то хорошем и важном может абсолютно любой человек. Также узнайте, с какими просьбами нужно обращаться к святой и какие при этом следует соблюдать важные критерии.

Жизнеописание святой Анны

Святая Анна была дочерью первосвященника Аарона. Родители воспитали ее верной, благочестивой женщиной. Вместе со своим мужем Иоакимом они были хорошими, простыми людьми, имели достаток в доме, а часть своего имущества жертвовали местному храму, помогали беднякам. Они оба очень хотели иметь ребенка, но в течение многих лет у них ничего не получалось. К старости их надежда совсем угасла.

В те времена бездетные семьи считались греховными. Окружающие люди стали высмеивать их и указывать на отсутствие детей. Ддаже в храме в Иерусалиме им отказывали в жертвоприношениях.

Иоаким решил отправиться в пустыню, чтобы исчезнуть, а тем временем жена, полная беспокойства, ждала его дома. Она возносила страдальческие молитвы к Богу. Однажды ей явился Архангел Гавриил, который возвестил, что она станет матерью, успокоил ее и пообещал возвращение Иоакима.

Вскоре у пары появилась дочь Мария, о которой узнал весь мир. В апокрифах говорится, что в возрасте трех лет девочка стала воспитываться в храме, и когда она пробыла там много лет, Иоаким и Анна попрощались с миром.





Православные христиане не только преклоняются перед святой, но также на постоянной основе читают ей молитвы. Она считается покровительницей супружеских пар, рожениц и вдов.

О чем просят святую Анну

За помощью к святой обращаются женщины, которые долго не могут забеременеть.

Если у семейной пары не ладятся отношения, Анну просят внести мир и гармонию в их жизнь.

Молитва к Анне может помочь исцелиться от бесплодия.

Кроме того, к праведной Анне люди часто обращаются, если у них случились финансовые трудности. Она поможет найти верный путь и решить сложные вопросы в этой сфере.

Главные молитвы в праздник праведной Анны 7 августа 2022 года





Все люди, которые приходят в храм, могут обратиться к Высшим Силам и Святой Анне, однако нужно соблюдать определенные правила:

Нельзя преувеличивать факты и врать.

Запрещено желать плохое себе и другим людям, даже если кто-то причинил вам вред.

Нельзя просить много всего, оставьте корысть в стороне.

Нельзя отвлекаться во время молитвы, желательно обращаться к святым в тишине и перед их ликом.

Первая молитва святой





Вторая молитва

«О, святии праведницы, Богоотцы Иоакиме и Анно! Молите Милосердаго Господа, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да беcчисленные прегрешения наша презрев, обратит нас, рабов Божих, на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас.

По материалам сайта Курьер.Среда