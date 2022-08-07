В Британии заявили о проблемах с подготовкой военных летчиков из-за России
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В Британии заявили о проблемах с подготовкой военных летчиков из-за России

В Британии заявили о проблемах с подготовкой военных летчиков из-за РоссииSky News: британских летчиков-истребителей стало трудно готовить из-за спецоперации России

Летчиков-истребителей Соединенного Королевства после начала спецоперации России на Украине стало труднее готовить из-за того, что Лондон перебросил военные самолеты к восточным границам НАТО. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, в 2022 году востребованность профессии летчика-истребителя самолета Typhoon на рынке труда снизилась примерно на 65 процентов, что было вызвано переброской боевых машин на восточный фланг НАТО, к границам России и Украины. Такая релокация затрудняет практическую подготовку курсантов.

Другая причина сниженных возможностей подготовки британских летчиков — неисправная авиация, потребность в большем количестве инструкторов и поток иностранцев на обучение, которые занимают места непосредственно британских граждан.

Проблемой также стала переброска в Тихий океан авианосца «Королева Елизавета» (HMS Queen Elizabeth). На борту находятся восемь американских F-35, пилотируемые опытными пилотами Королевских ВВС и ВМС, которые могли бы передать свой опыт будущему поколению.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с подготовкой летчиков, назвав ее «единственным приоритетом».

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о десятках украинских военных, проходящих подготовку в Британии. Он уточнил, что их тренируют в управлении бронированными транспортными средствами. В июне Джонсон во время визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. Так, каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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