В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию

Стоящая за стейблкоином USD Coin (USDC) компания Circle Internet Financial являлась одним из инвесторов сразу двух пострадавших на этой неделе от взломов проектов — Nomad и Slope.

В феврале 2022 года Circle приняла участие в раунде финансирования Серии А. Тогда провайдер кошельков Slope привлек $8 млн, сообщал CoinDesk.

В апреле венчурное подразделение эмитента USDC инвестировало в кроссчейн-мост Nomad.

В Circle заявили, что инциденты с атаками на Nomad и Slope не нанесли финансового ущерба компании. Ранее эмитент стейблкоина подчеркнул, что проблемы с другими участниками отрасли — Terra, Celsius или Three Arrows Capital — также не повлияли на фирму.

Напомним, 2 августа кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, потеряв миллионы долларов.

Позже стало известно о взломе около 8000 кошельков на базе Solana, в том числе пострадал Slope. Впоследствии команда Solana связала атаку именно с этим провайдеров кошельков.

Оказалось, что приложение Slope отправляло сид-фразы пользователей на централизованный сервер, где они хранились в незашифрованном виде.