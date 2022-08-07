В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию
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В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию

В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию


Стоящая за стейблкоином USD Coin (USDC) компания Circle Internet Financial являлась одним из инвесторов сразу двух пострадавших на этой неделе от взломов проектов — Nomad и Slope.


В феврале 2022 года Circle приняла участие в раунде финансирования Серии А. Тогда провайдер кошельков Slope привлек $8 млн, сообщал CoinDesk.


В апреле венчурное подразделение эмитента USDC инвестировало в кроссчейн-мост Nomad.


В Circle заявили, что инциденты с атаками на Nomad и Slope не нанесли финансового ущерба компании. Ранее эмитент стейблкоина подчеркнул, что проблемы с другими участниками отрасли — Terra, Celsius или Three Arrows Capital — также не повлияли на фирму.


Напомним, 2 августа кроссчейн-протокол Nomad подвергся хакерской атаке, потеряв миллионы долларов.


Позже стало известно о взломе около 8000 кошельков на базе Solana, в том числе пострадал Slope. Впоследствии команда Solana связала атаку именно с этим провайдеров кошельков. 


Оказалось, что приложение Slope отправляло сид-фразы пользователей на централизованный сервер, где они хранились в незашифрованном виде.

# Экономика circle, nomad, взломы, инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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