В Германии заявили о пользе западных санкций для России
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В Германии заявили о пользе западных санкций для России

В Германии заявили о пользе западных санкций для РоссииЭксперт Jungle Welt Хадсон: экономические санкции Запада оказали услугу России

Экономические санкции Запада против России дали обратный эффект, заявил в интервью немецкому изданию Junge Welt бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон.

«Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. Российская экономика становится самодостаточной», — заявил экономист.

Хадсон также отметил, что для самих западных стран санкции стали «выстрелом себе же в ногу». «Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли. Эти контрмеры привели к укреплению рубля. Будет справедливо сказать, что США и ЕС выстрелили себе в ногу», — объяснил финансист.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Европу ждет затяжной газовый кризис до 2024 года. По словам Бласа, хотя цены на природный газ в Европе все еще ниже рекордного максимума, установленного в марте, данные показатели все равно сигнализируют о более серьезном и продолжительном разрушении экономики, чем ожидали рынки после начала российской спецоперации на Украине.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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