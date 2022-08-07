В этом месяце начнется тестирование Warhammer 40,000: Darktide — консольного эксклюзива Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide должен был выйти в сентябре на PC и приставках Xbox Series X | S. Тем не менее, разработчики не успели к этой запланированной дате релиза, но они планируют все же позволить игрокам прикоснуться к проекту в ближайшее время. Игра Warhammer 40,000: Darktide скоро станет доступна в рамках бета-теста.

Создатели Warhammer 40,000: Darktide объявили, что игра «в середине августа» станет доступна для тестирования. Зарегистрироваться на тест можно здесь. Предполагается, что изначально тестирование станет доступно на PC, а спустя некоторое время протестировать игру дадут и игрокам с приставками Xbox Series X | S. Напомним, что релиз Warhammer 40,000: Darktide запланирован, среди игровых консолей, только на приставках нового поколения от Microsoft, а сразу после релиза игра будет в Game Pass.

На данный момент разработчики Warhammer 40,000: Darktide планируют выпустить игру 30 ноября на PC, а дата релиза на Xbox пока не сообщается.

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