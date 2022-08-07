В Косове отпустили задержанную по подозрению в шпионаже российскую журналистку

Косовские власти в ночь на 7 августа отпустили российскую журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, задержанную по подозрению в шпионаже, сообщается в Telegram-канале издания.

Она самостоятельно добралась на автобусе до города Рашка на сербско-косовской границей. «До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», — рассказала Асламова. По ее словам, после задержания в Косове ей говорили, что ее могут «обменять на американцев или выдать на Украину».

Асламову задержали по подозрению в шпионаже в ночь на 7 августа на погранпереходе на севере Косова. Глава МВД непризнанного образования Джелаль Свечлия заявил, что она занималась шпионажем для российской военной разведки, действуя под прикрытием журналиста, и участвовала в боевых действиях на Украине. Министр заявлял, что Асламову задержали до выяснения ее намерений.