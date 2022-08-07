В Косово заявили о задержании российской журналистки
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В Косово заявили о задержании российской журналистки

В Косово заявили о задержании российской журналисткиВ МВД Косово заявили о задержании российской журналистки Асламовой по обвинению в шпионаже

Глава МВД самопровозглашенной республики Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже. Об этом пишет РИА Новости.

«Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», — зявил министр. При этом он не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду.

Также Швецла утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине», однако не привел этому доказательств.

Обострение на сербско-косоварской границе началось 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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