В мини-холодильник Xbox игрок встроил полноценный игровой PC

Вадим Карасев





Компания Microsoft в прошлом году выпустила мини-холодильники в дизайне Xbox Series X. Сами по себе устройства получили не лучшие отзывы, многие покупатели отмечали, что они подходят только для поддержания холодной температуры напитков, но никак не для их охлаждения.

Один из покупателей мини-холодильника Xbox Sereis X, пользователь Тик-Ток под ником Arkitechnology, решил провести эксперимент. Он использовал корпус мини-холодильника в качестве корпуса для PC. Внутрь самого холодильника (удалив оттуда почти все элементы) блоггер встроил видеокарту GeForce RTX 3090 и блок питания на 750 Вт. Но некоторые элементы для охлаждения системы пришлось устанавливать снаружи — они не поместились в мини-холодильник Xbox.

Ниже можно посмотреть, какой в итоге PC получился у него из комплектующих и мини-холодильника.

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