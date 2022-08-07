В Минобороны РФ подвели итоги 163 дня спецоперации на Украине

В Минобороны России подвели итоги 163 дня спецоперации на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесли удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников и оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии», — говорится в сообщении.

Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четверо местных жителя в населенном пункте Шестаково и пятеро в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах. Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артёмовск Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30. В районе населенного пункта Чугуев Харьковской области — взвод РСЗО «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области. Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области. В районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.