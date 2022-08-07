В Санкт-Петербурге захотели построить 89 новых станций метро

Вадим Карасев

Губернатор Петербурга Беглов заявил о планах по строительству 89 новых станций метро

В Санкт-Петербурге захотели усовершенствовать работу метрополитена, что следует из проекта нового Генплана города. Об этом в воскресенье, 7 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов.

По словам Беглова, новый проект предусматривает строительство 89 новых станций метро, а также увеличение протяженности линий на 138 километров. В первую очередь запланировано строительство 31 станции. Губернатор сообщил, что в проекте предусмотрено строительство трамвайных линий с новой системой безопасности, позволяющей автоматически распознавать препятствие на пути и останавливать состав.

«Планируется встраивание в систему городского транспорта пригородных электропоездов — создадим два диаметральных маршрута, которые свяжут север и юг Петербурга. Весь наземный транспорт будет безопасным, современным и экологичным», — отметил Беглов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед торжественным открытием дороги расстелили газон, однако по завершении мероприятия его убрали.