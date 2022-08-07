В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности
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В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасностиВысокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе еще на неделю

Высокий «желтый» уровень террористической опасности продлили в Севастополе еще на неделю, его ввели после взрыва на территории штаба Черноморского флота. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство города.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток до 18:00 14 августа», — говорится в сообщении правительства Севастополя.

Желтый уровень опасности теракта в регионе ввели 31 июля после взрыва на территории штаба Черноморского флота. Двоих из пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще трое получили легкие травмы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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