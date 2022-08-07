В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
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В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми

В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми

Рано утром 7 августа в единую дежурную диспетчерскую службу Слюдянского района поступило сообщение о том, что на реке Иркут в районе населенного пункта Тибельти перевернулась лодка «Казанка», в которой находились четыре человека. Двоим мужчинам удалось выплыть и выбраться на берег, а судьба еще двух человек неизвестна. К месту происшествия была направлена группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники ГИМС на аэролодке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В течение нескольких часов спасатели обследовали реку вниз по течению от населенного пункта, однако поиски успехом не увенчались. В районе 14:00 сотрудникам ГИМС МЧС России поступило сообщение о том, что люди, которых они искали, самостоятельно вышли в село Тибельти.

При выяснении обстоятельств было установлено, что мужчина 1974 года рождения накануне купил маломерное судно и решил испытать его. Поздно вечером 6 августа трое мужчин и девушка спустили лодку на воду и сплавлялись на ней по Иркуту. В темноте судоводитель не увидел камень, на скорости лодка натолкнулась на него и перевернулась, люди оказались в воде. Двое мужчин сразу выбрались на берег, а девушку и еще одного мужчину унесло течением.

Через некоторое время они пытались найти своих товарищей, но в темноте это сделать не получилось. Тогда решили дойти пешком до поселка и вызвать спасателей. Примерно около 11:00 в населенный пункт вышел третий мужчина, который пояснил, что после того, как лодка перевернулась, он потерял ориентир и плыл вниз по течению. После чего выбрался на берег, дождался утра и через лес вышел к селу. А чуть позже местный рыбак привез потерявшуюся девушку.

Она рассказала, что после аварии, оказавшись в воде, успела зацепиться за лодку. Через некоторое время «Казанка» пошла на дно, и ей пришлось плыть к берегу. Трижды она уходила под воду, но смогла выбраться на берег. Девушка легла на берегу в надежде не пропустить проходящие мимо лодки. Утром она увидела рыбака, который согрел её горячим чаем и на машине доставил до поселка.


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По материалам: irk

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