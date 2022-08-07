В ТОП-10 Steam за минувшую неделю, с 31 июля по 7 августа, лидируют эксклюзивы Sony

Вадим Карасев





Steam каждую неделю публикует ТОП-10 проектов по выручке, где уже несколько месяцев на первом месте сохраняется Steam Deck. В тройке же на этой неделе (с 31 июля по 7 августа) две игры, которые являются консольными эксклюзивами Sony, но выходят и на PC — это Stray и Marvel’s Spider-Man Remastered. Игра Stray продолжает две недели подряд удерживать вторую позицию, тогда как Marvel’s Spider-Man Remastered по предварительным заказам (игра выйдет на PC на следующей неделе) добрался до третьей строчки.

Так выглядит ТОП-10 Steam за минувшую неделю, с 31 июля по 7 августа:

Steam DeckStrayMarvel’s Spider-Man RemasteredRustRaftThe ForestELDEN RINGПолный комплект Valve IndexProject ZomboidGrand Theft Auto V