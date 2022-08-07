Валерий Меладзе дал выступление перед состоятельной публикой в Монако
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Валерий Меладзе дал выступление перед состоятельной публикой в Монако

Валерий Меладзе дал выступление перед состоятельной публикой в Монако

Еще недавно исполнитель задумывался о завершении карьеры в шоу-бизнесе, но, похоже, это не совсем так. Валерий Меладзе продолжает выступать на заграничных площадках.


Накануне 57-летний Меладзе дал концерт на одном из мероприятий в Монако. Зрители наслаждались черной икрой, другими деликатесами и слушали Валерия Шотаевича. Сам артист выглядел прекрасно — на нем были синий пиджак и белые брюки.

Поклонники певица вздохнули с облегчением — их кумир до сих пор продолжает петь. Вот только пока неизвестно, будет ли Валерий Меладзе выпускать новые композиции.

Напомним, еще в мае Валерия Шотаевич огорошил свою аудиторию заявлением о том, что подумывает кардинально сменить вид деятельности.

«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление.

Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — откровенничал артист.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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