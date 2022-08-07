Валерий Меладзе окучивает зарубежных богачей
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Валерий Меладзе окучивает зарубежных богачей

Валерий Меладзе окучивает зарубежных богачей
Певец Валерий Меладзе выступает для богачей в Европе.   Еще недавно исполнитель задумывался о завершении карьеры в шоу-бизнесе, но, похоже, это не совсем так. Валерий Меладзе продолжает выступать на заграничных площадках. Накануне 57-летний Меладзе дал концерт в рамках Big Art Festival в Монако. Гости закрытой вечеринки наслаждались меню от шеф-повара, черной икрой, а также другими деликатесами под хиты Валерия. Сам артист выглядел прекрасно в синем пиджаке и белых летних брюках. Поклонники артиста вздохнули с облегчением — их кумир до сих пор продолжает выступать на сцене. Вот только пока неизвестно, как скоро Валерий Меладзе порадует их новыми композициями.
Напомним, еще в мае Валерия Шотаевич огорошил свою аудиторию заявлением о том, что подумывает кардинально сменить вид деятельности. «Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — откровенничал артист.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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