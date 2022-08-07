Ведущий «России 1» прокомментировал угрозы депутата убить немецкого журналиста

Вадим Карасев

Ведущий «60 минут» Попов заявил, что Журавлев угрозами убить журналиста «перешел черту»

Ведущий шоу «60 минут» Евгений Попов прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева, который в эфире программы назвал журналиста немецкой газеты Bild «нациком» и пригрозил ему убийством. Об этом сообщает издание «Подъем».

Телеведущий отметил, что своими угрозами в адрес немецкого журналиста депутат «перешел красную черту». По словам Попова, после эфира он попросил Журавлева больше никогда никому не угрожать смертью в его программе. «[Угрозы убийством — это] перебор, мы договорились, что угроз убийством в моей программе не будет», — сказал он.

При этом Попов назвал депутата патриотом, который «очень сильно болеет за Россию». «По-моему, Алексей Журавлев желал смерти не немецким пропагандистам, а иностранным наемникам, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так. (...) Я понимаю высокий эмоциональный накал у Алексея Александровича, потому что он регулярно ездит на фронт. Конечно, очень печально, что эмоции достигают немыслимых пределов», — добавил он.

О том, что Журавлев пригрозил убийством немецкому журналисту в программе «60 минут», сообщалось ранее 7 августа. В эфире участники передачи обсуждали высказывания журналистов Bild. Немецкие журналисты не согласились с заявлением Попова, который назвал «нациком» репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны. Один из участников дискуссии канала Bild счел заявления российского телеведущего «пропагандой и самым настоящим нападением на свободу прессы». «Я хочу этому нацику... А мне наплевать! Сказать: "Мы все придем и всех вас убьем!"» — заявил Журавлев. Попов отреагировал на слова депутата Госдумы фразой «не надо никого убивать».