Виктория Боня угодила на больничную койку
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Виктория Боня угодила на больничную койку

Виктория Боня угодила на больничную койку
Модель Виктория Боня лежит под капельницей. Еще недавно Виктория Боня радовала свою аудиторию жизнерадостными фото и видео, а буквально несколько частов назад стало известно, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Пока Виктория не рассказывает, что с ней произошло на самом деле, зато не скрывает не очень хорошего самочувствия. «Не люблю, когда меня жалеют. Но чувствую, что эту историю, после моего полного исцеления, нужно будет изучить вдоль и поперек. Пока я ищу всевозможные способы полного выздоровления. Со мной все ок! Просто приходится капаться на ежедневной основе. Как справлюсь, обязательно расскажу, как с этим бороться. Думаю, многим будет актуально», — лишь отметила 42-летняя Боня в личном блоге.
Напомним, сейчас Виктория Боня активно продвигает некий ретрит, который якобы может избавить человека от серьезных заболеваний. По этому поводу довольно резко высказалась блогер Катя Конасова. Она призывает публику не верить Вике. «Боня предлагает приобщиться через жабу к… Богу. Вот такой неслабый заход, друзья. Заметили, как аккуратно Боня называет все это медициной? Вот только на самом деле речь идет о психоделических отварах из кактуса и лианы, а заодно о перспективах открыть божественные горизонты с помощью жабы и интегрировать с Викторией», — сетовала Конасова.    
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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