Виктория Боня вынуждена оправдывать за употребления запрещенных веществ
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Виктория Боня вынуждена оправдывать за употребления запрещенных веществ

Виктория Боня вынуждена оправдывать за употребления запрещенных веществ
Ксения Собчак прошлась по модели Виктории Боне. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня накануне загремела в больницу. В Сети активно поползли слухи, что здоровье дивы ухудшилось из-за галлюциногенных продуктов, которые та якобы употребляла в ходе шаманских церемоний. Новость процитировала Ксения Собчак. Журналистка в шутливой форме и с оглядкой на историю Бони поинтересовалась у поклонников, а как прошли их выходные. Тут не смолчала сама Виктория.
«Собчак, угомонись! Причем тут капельницы и кактус? Все-таки Сан-Педро не дает ей покоя. А капельницы капаю, потому что готовлюсь к восхождению на гору высотой 8100 метро!», — дерзко оправдалась 42-летняя блогер. Напомним, в последние месяцы Боня серьезно увлекалась шаманскими церемониями, в ходе которых употребляют галлюциногенные напитки и яд тропических жаб. Звезда рекламировала некие ретриты, с помощью которых якобы можно избавиться от страшных болезней и даже открыть третий глаз.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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