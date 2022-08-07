Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»

Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»

Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»

Публика больше не увидит любимого персонажа Ивана Степановича Будько. Звезда киноленты отказался участвовать в новом сезоне. Актер сделал такой выбор осознанно.



«Сваты» около 15 лет радует зрителей сюжетными поворотами, актерской игрой и яркими диалогами. В прошлом году на «Россия 1» вышел седьмой сезон. Многие посчитали, что он станет финальным. Однако недавно стало известно, что зимой начнутся съемки восьмого сезона. Новые серии выйдут уже осенью-летом 2023 года. Вот только на этот раз зрители не увидят в картине полюбившегося персонажа — Ивана Степановича в исполнении Федора Добронравова. Режиссер сериала объяснил почему 60-летний актер отказался сыграть в продолжении комедийного фильма.

«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — прокомментировал Эдуард Радзюкевич.

Стоит отметить, 2022 год рассорил актерскую команду. Так, Анна Кошмал, игравшая в пятом, шестом и седьмом сезонах роль Жени Ковалевой ушла из сериала со скандалом. Украинская актриса упрекала коллег, которые поддержали Россию по вопросу проведения спецоперации по защите Донбасса. «Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — заявила тогда она.

Также Анна стерла все трогательные подписи к фото, адресованные ее экранным дедушке Федору Добронравову и бабушке Татьяне Кравченко. Кошмал заверила, что больше не питает к ним нежных чувств. Более того, Кошмал отрезала себе путь в весь российский кинематограф.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
Сергей Лазарев признался, кому выкладывает свои секреты
Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
Наталия Медведева ужаснула своим видом в реальности
Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит Венера в Раке 2022
Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
Наталья Подольска бросила Владимира Преснякова
Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Пушков назвал самый страшный кошмар Брюсселя
Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию
В Circle исключили влияние инцидентов с Nomad и Slope на компанию
Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»
Виновата Кошмал? Раскрыта причина, по которой Добронравов не будет

Топ на сегодня

Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до
США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть
США и Индонезия обсудят ограничение цен на российскую нефть
Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ
Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай

Еще по теме

Есть ли будущее у сериала «Сваты»? Отвечает представитель Федора Добронравова
Федор Добронравов решил отказаться от своей самой знаменитой роли
В Instagram появилась официальная страница актера Федора Добронравова
Новый сезон сериала "Сваты" могут снять уже летом - Добронравов