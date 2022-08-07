Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum

Эмитенты централизованных стейблкоинов вроде Tether (USDT) и USD Coin (USDC) смогут определять, какую из образованных в рамках спорных хардфорков цепей примет сообщество. Об этом заявил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин на конференции BUIDL Asia, сообщает Cointelegraph.

«У вас появятся две отдельные сети [...], а затем у вас есть биржи, провайдеры оракулов, провайдеры стейблкоинов, которые в некотором роде решают, какую из них они уважают. [...] По сути, решение эмитента USDC о том, какую цепочку Ethereum считать легитимной, может стать важным фактором в будущих спорных хардфорках», — сказал он.

По его мнению, «нет никаких признаков», что подобные разногласия станут проблемой при переходе сети Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Бутерин отметил, что в ближайшие пять-десять лет блокчейн второй по капитализации криптовалюты столкнется со спорными хардфорками — именно тогда провайдеры стейблкоинов могут оказать большое влияние.

В качестве возможного противодействия централизованным игрокам он предложил «поощрять» использование децентрализованных активов вроде DAI от MakerDAO.

Ранее криптовалютная биржа Poloniex заявила, что поддержит потенциальные форки Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после слияние основной сети с Beacon Chain, которое запланировано на сентябрь 2022 года.

Напомним, команда Frax Finance, напротив, предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных PoW-ответвлениях Ethereum.