Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum
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Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum

Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum


Эмитенты централизованных стейблкоинов вроде Tether (USDT) и USD Coin (USDC) смогут определять, какую из образованных в рамках спорных хардфорков цепей примет сообщество. Об этом заявил соучредитель Ethereum Виталик Бутерин на конференции BUIDL Asia, сообщает Cointelegraph. 


«У вас появятся две отдельные сети [...], а затем у вас есть биржи, провайдеры оракулов, провайдеры стейблкоинов, которые в некотором роде решают, какую из них они уважают. [...] По сути, решение эмитента USDC о том, какую цепочку Ethereum считать легитимной, может стать важным фактором в будущих спорных хардфорках», — сказал он.


По его мнению, «нет никаких признаков», что подобные разногласия станут проблемой при переходе сети Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Бутерин отметил, что в ближайшие пять-десять лет блокчейн второй по капитализации криптовалюты столкнется со спорными хардфорками — именно тогда провайдеры стейблкоинов могут оказать большое влияние.


В качестве возможного противодействия централизованным игрокам он предложил «поощрять» использование децентрализованных активов вроде DAI от MakerDAO.


Ранее криптовалютная биржа Poloniex заявила, что поддержит потенциальные форки Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после слияние основной сети с Beacon Chain, которое запланировано на сентябрь 2022 года.


Напомним, команда Frax Finance, напротив, предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных PoW-ответвлениях Ethereum. 

# Экономика ethereum, eth, виталик бутерин, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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