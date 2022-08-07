Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой

Певец Владимир Пресняков признался, что примадонна была золотой тещей. Композитор уже несколько лет счастлив в браке с певицей Натальей Подольской, но до сих пор с теплом вспоминает время, когда называл тещей совсем другую женщину — Аллу Пугачеву.По словам артиста, примадонна была тещей на зависть: окружила его любовью и заботой, помогала ему и всегда давала ценные советы. Мало того, артистка внесла неоценимый вклад в творческое развитие, за что Пресняков чрезмерно ей благодарен. «Прекрасная была теща. Она очень меня любила. Она режиссировала концерты, помогала мне. Она помогала тем, что можно было учиться у нее», — рассказал музыкант в очередном выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света».