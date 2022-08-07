Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте

Певец Владимир Пресняков приоткрыл тайну личной жизни. Счастливый в браке с Натальей Подольской Владимир Пресняков все равно не может забыть свою первую любовь Кристину Орбакайте. Он рассказал, что познакомились они на концерте Лаймы Вайкуле. Володя, которому на тот момент было 18 лет, заинтересовался дочерью Аллы Пугачевой, которой едва исполнилось 15. Неизвестно, подошел бы он к девушке или нет, но тут инициативу взяла в руки Примадонна. Она проникновенно сообщила Преснякову за кулисами, что им интересуется ее дочь. Фактически это было благословением на отношения. Сначала Владимиру импонировала скромность и прибалтийская сдержанность звездной дочери, но окончательно он потерял от нее голову, когда неожиданно открылась вторая сторона благовоспитанной Кристины.Случилось это во время гололеда, когда ухажер пошел провожать девушку домой, а та поскользнулась и зарядила таким трехэтажным, что ей мог бы позавидовать любой матрос. «Внутри сидел монстр», — с теплотой отозвался о матери своего старшего сына Пресняков в интервью на YouTube-канале «Света вокруг Света». Но при том, что жить они вместе стали, едва Кристине исполнилось 16 лет и фактически прожили семьей десять лет, к венцу Пресняков свою любимую так и не повел. А расстались они из-за того, что музыкант слишком увлекся светской жизнью, пока Кристина воспитывала дома сына Никиту.