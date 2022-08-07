Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте

Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Певец Владимир Пресняков приоткрыл тайну личной жизни. Счастливый в браке с Натальей Подольской Владимир Пресняков все равно не может забыть свою первую любовь Кристину Орбакайте. Он рассказал, что познакомились они на концерте Лаймы Вайкуле. Володя, которому на тот момент было 18 лет, заинтересовался дочерью Аллы Пугачевой, которой едва исполнилось 15. Неизвестно, подошел бы он к девушке или нет, но тут инициативу взяла в руки Примадонна. Она проникновенно сообщила Преснякову за кулисами, что им интересуется ее дочь. Фактически это было благословением на отношения. Сначала Владимиру импонировала скромность и прибалтийская сдержанность звездной дочери, но окончательно он потерял от нее голову, когда неожиданно открылась вторая сторона благовоспитанной Кристины.
Случилось это во время гололеда, когда ухажер пошел провожать девушку домой, а та поскользнулась и зарядила таким трехэтажным, что ей мог бы позавидовать любой матрос. «Внутри сидел монстр»,  — с теплотой отозвался о матери своего старшего сына Пресняков в интервью на YouTube-канале «Света вокруг Света». Но при том, что жить они вместе стали, едва Кристине исполнилось 16 лет и фактически прожили семьей десять лет, к венцу Пресняков свою любимую так и не повел. А расстались они из-за того, что музыкант слишком увлекся светской жизнью, пока Кристина воспитывала дома сына Никиту.
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

Последние новости

Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие
Виктория Боня угодила на больничную койку
Виктория Боня угодила на больничную койку
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Израиль согласился на перемирие
Израиль согласился на перемирие
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским

Топ на сегодня

Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на Украине
В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на

Еще по теме

Владимир Пресняков рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой
Владимир Пресняков рассказал об издевательствах над сыном
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте
В СМИ поговаривают о второй беременности Натальи Подольской