Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе
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Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе

Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе

6 августа в 23:20 в Аларском районе водитель автомашины Toyota Corona на автодороге между деревней Маломолева и селом Могоенок сбил 14-него подростка, который двигался на велосипеде в попутном направлении по обочине проезжей части. В результате случившегося мальчика госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Аларского района также инициировала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и другим обстоятельствам произошедшего. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.


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По материалам: irk

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