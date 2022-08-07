Водитель Toyota Corona сбил 14-летнего велосипедиста в Аларском районе

6 августа в 23:20 в Аларском районе водитель автомашины Toyota Corona на автодороге между деревней Маломолева и селом Могоенок сбил 14-него подростка, который двигался на велосипеде в попутном направлении по обочине проезжей части. В результате случившегося мальчика госпитализировали с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Аларского района также инициировала проверку. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и другим обстоятельствам произошедшего. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.



