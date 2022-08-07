Воля и Утяшева поженились, Бузова и Батрутдинов не перешли черту. Психолог о сценариях дружбы полов

Многие согласятся со стереотипом, что парень и девушка не способны общаться без романтического подтекста, так как кто-то из них обязательно захочет большего. Но ведь известны и примеры, когда люди дружат годами, не пытаясь стать парой. В чем же их секрет?

Мы очень часто слышим от женщин, что им проще и комфортнее общаться с мужчинами. Представители сильного пола прямолинейны и могут без обиняков сказать правду о том, подходит ли вам сомнительный наряд, стоит ли перезванивать новому поклоннику сразу после свидания. Парни готовы броситься на помощь по первому зову, а еще — с ними можно поговорить о политике, науке и спорте, если ваших приятельниц это мало интересует.

Но легко ли удержать дистанцию и не скатиться в любовь с идеальным собеседником? О тонкостях построения коммуникации между разнополыми друзьями поговорим с гештальт-терапевтом Любовью Розенберг.

Успешные примеры

Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет познакомились на площадке «Титаника», где сыграли влюбленных, что дало повод рассуждать об их возможном романе. Однако актриса признавалась, что изначально отнеслась к Лео как к брату, да и она интересовала партнера как личность, а не как привлекательная женщина. Что бы ни происходило в личной жизни голливудских звезд, они продолжают общаться и поддерживать друг друга. Вспомните хоть, как трогательно Уинслет волновалась за приятеля, когда его номинировали на «Оскар»!

Аналогичная история произошла у Джулии Робертс и Джорджа Клуни, сблизившихся на съемках «11 друзей Оушена». Актер называл Джулию своей лучшей подругой, ну а «Красотка» восхищалась отзывчивостью товарища и приезжала погостить в его семейный особняк в Италию — разумеется, с мужем. Найти общий язык Робертс удалось и с женой Джорджа Амаль, тем более что обеих объединяла тема воспитания детей.

Оскар Кучера много лет работал с Лерой Кудрявцевой на НТВ, и даже когда ушел из «Звезды сошлись», продолжил созваниваться с подругой. Блондинку Оскар называл единственной из шоу, по кому он искренне скучает.

Больше 15 лет длится общение Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой, и некоторых поклонников удивляет, как им удалось не перейти в статус пары. Тем более что юморист прямо говорил, что находит блондинку привлекательной, да и называл их с Олей «друзьями на грани». Впрочем, именно на этом приятельские отношения держались.

«Если один раз с тобой пересплю — надо будет и второй, и третий, нельзя это рассматривать как мимолетное увлечение. Желание было особенно, когда мы с тобой выпивали. Тут главное не оступиться, чтоб ты не испытала душевных переживаний», — рассуждал Тимур в эфире YouTube-шоу «Есть вопросы».

Все наши герои дружат, но если Кудрявцева и Кучера, Робертс и Клуни — люди семейные, то Уинслет общалась с ДиКаприо и когда он был свободен, и когда менял возлюбленных. Бузова и Батрутдинов никогда не женились и бывали в разных статусах отношений: то оба в поиске, то кто-то один встречается с очередным партнером. Влияет ли семейный статус на построение дружбы между разнополыми людьми?

Много исходных данных, определяющих отношения между людьми разного пола. Их можно рассматривать как по отдельности, так и в комплексе. В первую очередь, конечно, наш любимый детский опыт и семейный сценарий. Если в родительской семье была такая дружба с дядями и тетями, если ребенку не передалась от родителей тревога по подобному поводу, то и у него во взрослой жизни вероятность появления друзей противоположного пола вполне естественна. Важную роль также играет и второй человек, который интересен в иных аспектах взаимодействия. Например, равный по мировоззрению и уровню интеллекта, воспринимающийся вне зависимости от пола и семейного статуса, просто как человек, близкий по духу.

Так могут ли дружить, не выходя за рамки, два свободных человека, или они обречены на интрижку?

Дружба возможна, когда есть опыт потери важной части отношений при переходе на уровень общения, имеющий интимную близость и построения семейных отношений. Когда дружба и понимание исчезают при возникновении требований и претензий друг к другу. Полагаю, что в жизненном опыте приведенных в пример звездных друзей разного пола, были неудачные попытки соединения в лице одного человека и друга и сексуального партнера. Решение разделить эти функции на разных людей в этом случае вполне объяснимы. К тому же, знать, что по разным вопросам думает не заинтересованный в сексе с тобой представитель противоположного пола, тоже весьма полезно и интересно.

Часто о дружбе между мужчиной и женщиной говорят как об отношениях с четко выстроенными границами. Особняком стоит вопрос флирта: одни говорят, что это нормально, если приятели не переходят к интиму, а просто считают друг друга привлекательными, могут пошло пошутить или пофлиртовать для поддержания самооценки, другие уверены, что даже намек на признание обоюдной сексуальности ставит общение под угрозу. Где же правда?

Нет одной правды на все случаи жизни и на всех людей вместе. Понять следует, наверное, следующее — если я смотрю на человека, как на объект без половой принадлежности, потому что мне важны в нем совершенно иные стороны отношений, то желания перевести его в другой статус и не возникает. Это может быть и не навсегда, и не рассматривается как что-то железобетонное. Но перейти от сексуальной близости, при полном завершении отношений, к дружбе намного проще, чем из старого, проверенного друга сделать сексуального партнера. Именно поэтому возможно доброе и длительное общение между бывшими, а интимная близость между друзьями бывает короткой, часто приводит вообще к завершению отношений и вызывает чувство стыда, как при инцестуальных нарушениях контакта. Именно поэтому мы часто слышим про друзей иного пола: «он мне как брат», «близкий родственник» и т.д.

Есть ли какие-то правила, которые позволят сохранить дружбу на годы, не испортив ее интрижкой?

Когда сохранить дружбу не вышло

Правила просты — не смешивать «мух с котлетами». Естественное стремление объединить все имеющиеся потребности в получении удовлетворения от одного человека, (что тоже случается в жизни некоторых счастливых людей) разделить на части и получать от разных людей. Вы же не ставите обязательным условием для начальника умение готовить борщ, потому что от него требуются совершенно иные компетенции. Точно так же ваш муж/жена не могут заменить то, что вы получаете в дружбе, и пол друга здесь реально второстепенен.

«Года три мы с Пашей Волей просто дружили. У нас была теплая и нежная симпатия. Причем на серьезном расстоянии — мы не лезли в личную жизнь друг друга. Но, когда встречались, болтали душевно. Поговорим и расстанемся на полгода. Кстати, если бы я смотрела фильм про долгую дружбу, переходящую в любовь, я сама не поверила бы, что так бывает…» — признавалась Ляйсан Утяшева.

Осенью супруги, у которых подрастают двое детей, отметят 10-ю годовщину свадьбы, а ведь этого семейного счастья могло не случиться, если бы они удержались от романа. К слову, окончательно убедило Ляйсан в правильности выбора партнера трагическое событие: в марте 2012-го умерла мама чемпионки, а Паша оказался тем человеком, что буквально спас ее от отчаяния.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли начали общаться с момента съемок «Зеленого фонаря». Оба тогда были заняты: Рейнольдс жил со Скарлетт Йоханссон, ну а Лайвли встречалась с ДиКаприо, правда и те, и другие отношения были на излете. Когда Райан развелся, а роман Блейк завершился разрывом, приятели наконец взглянули друг на друга иначе. Актеры решили устроить свидание, и все вышло так удачно, что через 11 месяцев они поженились. С тех пор минуло 10 лет, и у пары уже трое детей.

В предыдущих примерах переход на новую ступень сделал героев счастливее, но чаще бывает иначе. Так, после съемок «Сумерек» подружившиеся Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон закрутили роман за кадром, но из-за флирта актрисы с режиссером «Белоснежки» рухнули не только любовные, но и приятельские отношения пары.

Можно ли отмотать назад и вернуться к былому общению, если роман не удался, или неудачная лавстори действительно перечеркивает дружбу? Аналогичный вопрос по поводу случайного секса, после которого один или оба не хотят становиться парой.

Здесь я бы подчеркнула отличие дружбы, основанной на максимальном доверии тех тайн и переживаний, о которых невозможно сказать близкому человеку, боясь его обидеть и потерять, от длительного периода выбора и возникновения чувства любви у Ляйсан и Павла. Медленное приближение в развитии отношений говорит об осознанности в принятии решения, что часто ведет к длительному и счастливому браку. Как это и случилось у нашей замечательной пары.Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, так же, как и пара Кристен Стюарт-Роберт Паттинсон, были вначале влюблены в партнеров по съемкам, и это лишь часть их профессиональной деятельности. Актеры часто говорят, что, вживаясь в роль, влюбляются в героев фильма, где играют свою партию. Как видите, переход к более близким отношениям у них закончился по-разному. Для одной пары это завершилось браком, а вторая рассталась, как только спал флер от сыгранных образов.Можно ли после выхода пары из близких отношений вновь вернуться к дружбе? Опять же возможно, если закрыт гештальт в отношениях у обоих партнеров. То есть нет претензий, обид и недосказанности и у нее, и у него. Дружбы явно не получится, если хотя бы один испытывает прежние эмоции к другому. Для понимания этого, безусловно, нужно время. Иногда это и год, и два, потраченных на ассимиляцию полученного опыта и осознания важности человека в ином статусе.

Как вести себя, если муж/жена не понимает общения с подругой/другом, ревнует и переживает, что приятельница/-ль имеет виды на вторую половину? Ведь соглашаться на ультиматумы и прекращать многолетнее общение с коллегой/сокурсниками/одноклассниками — тоже не лучший выход.

Маниакальная ревность вообще ничем не лечится. Но напряжение и тревога по поводу общения любимого мужа или жены с другом/подругой, вполне закономерны, ведь супруг воспринимает эту дружбу, исходя из своего отношения к вам, своих скелетов в шкафу и опыта, полученного в родительской семье и в личной жизни. С одной стороны, именно такое легкое напряжение не позволяет супругу расслабиться и стимулирует к поступкам, доказывающим любовь к вам, с другой стороны, может быть воспринято как общее правило и разрешение тоже дружить с человеком противоположного пола. Оптимально было бы «дружить» втроем, но тогда исчезает важная часть дружбы — обсуждение тех тайн и проблем, о которых невозможно сказать супругу/ге. Несправедливо и очень опасно навешивать ответственность (доверять) одному человеку тайны и жены, и мужа. Такая «дружба» почти всегда плохо заканчивается. Что же в этом случае делать? Обсуждать с любимым человеком важность дружбы для Вас, находить компромисс и не врать. Это, пожалуй, самое важное. Если вы обманываете и скрываете встречи с другом/подругой, то конфликт неизбежен. Ну а если ревность переходит рамки допустимого и ограничивает свободу во всем, то присмотритесь к своей функции жертвы. Почему вы позволяете это делать с собой? Что заставляет терпеть такие отношения? И эти вопросы не к ревнивцу, а к Вам!

Что делать человеку, который почувствовал влечение к давнему другу: скрывать чувства, чтобы сохранить прежние отношения, рискнуть все испортить, признавшись? Ведь неловкости не избежать, а можно и вовсе потерять товарища.

Скрывать чувства не получится. Это увидит и ваш друг и ваш партнер, если таковой имеется. Кричать об этом и рисковать браком тоже не стоит. Первое, о чем стоит подумать: чего мне не хватает в браке и как я эту потребность удовлетворяю в отношениях с другом? Поговорить с супругом, рассказать о своих ожиданиях от него и поработать над собой. Лучше с психологом, чтобы избежать печальных разочарований. Второе — обсудить изменения в чувствах к другу с ним самим. Да, неловкость здесь будет присутствовать, но ее станет меньше, если вы не ждете ответных чувств от товарища. Возможно, он сможет вас успокоить, объяснить свою позицию, и вы подумаете, как быть дальше — ограничить встречи и переписку, расстаться на время или навсегда, или, обнаружив ответные чувства, продолжить развивать их на другой основе. Спешить здесь не нужно. Главное — делать обдуманные шаги и принимать взвешенные решения.