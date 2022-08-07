YouTube заблокировал канал «Ростеха»

Вадим Карасев

Google уведомил «Ростех» о блокировке канала госкорпорации на YouTube

YouTube заблокировал канал «Ростеха», об этом Google уведомил госкорпорацию 7 августа, передает «Интерфакс».

«Мы готовились к такому повороту событий и успели все видеоролики — их много, более 230 — перенести на российскую площадку», — отмечается в сообщении.

В настоящее время ролики «Ростеха» доступны на отечественной платформе RuTubе. Отмечается, что на канале госкорпорации было около 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч просмотров ежегодно.

28 июня стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки 70 российских организаций, в том числе государственную корпорацию «Ростех».

