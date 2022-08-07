Закадровые снимки с вырезанными сценами из известных фильмов (11 фото)

Вадим Карасев

Я решил, что это фарс, который не соответствует сатирическому тону остальной части фильма.

Съемки фильма - это невероятно сложный и долгий процесс. И даже когда кино уже готово, может найтись миллион причин, чтобы вырезать уже отснятый материал. Нередко бывает так, что вырезанные сцены оказываются в Сети. Итак, давайте поглядим, какие известные фильмы лишись весьма интересных эпизодов.Фродо-Голлум в фильме «Властелин колец: Две крепости» (2002)В сценарии фильма была сцена сна Фарамира, где ему привиделось будущее Фродо, чьей душой завладело Кольцо Всевластия. Элайджа Вуд был даже загримирован под голлумную версию своего героя, но этой сцены мы так и не увидели.Как должны были выглядеть невидимые монстры из фильма «Птичий короб» (2017)В самом фильме их не показали, фото у себя в соцсетях разместил Ховард Бергер — художник по пластическому гриму, работавший над фильмом. Однако, судя по реакции в интернете, вырезать этих жутких ребёнкоподобных чудищ было правильной идеей. Загадочность зла сыграла гораздо лучше.Cцена с альбомом из «Сияния» (1980)Для фильма была снята сцена, в которой Джек Торранс бродит по дому и натыкается на таинственный альбом с газетными вырезками, повествующими о тёмном прошлом отеля «Оверлук». Естественно, Джеку он понравился. Альбом фигурировал во многих вырезанных сценах и даже появлялся на заднем плане в финальной версии фильма, но без пояснений, поэтому мало кто обратил на него внимание.Кстати, самый последний кадр фильма изначально задумывался, как медленное движение камеры к открытому альбому, где можно было увидеть Джека на старом фото. После того, как альбом был практически убран из финальной версии фильма, эта идея сменилась снимком в рамке на стене.Сцены с альбомом сохранились лишь в виде полароидных снимков.Пришелец у кровати матери в фильме «Инопланетянин» (1982)Довольно странная и немного жуткая сцена, в которой инопланетянин ночью бродит по дому и заходит в спальню Мэри, чтобы постоять и поглазеть на неё.Свадебный наряд Харли Квинн в «Отряде самоубийц» (2016)Как говорила Марго Робби, из отснятых материалов с ней и Джаредом Лето можно было смонтировать целый фильм только про взаимоотношения Харли Квинн и Джокера. Среди удалённых сцен было и вот такое появление Харли в свадебном образе.Смерть Алекса Кинтнера в фильме «Челюсти» (1975)Самая жуткая из списка и вообще одна из самых ужасных вырезанных сцен в истории кино. В самом фильме смерть персонажа была показана иначе — акулу и её пасть было практически не видно.Битва тортами в фильме «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963)Именно этим изначально должна была закончиться легендарная чёрная комедия Стэнли Кубрика. Но режиссёр вырезал этот кусок из финальной версии фильма после предварительного показа:Секс-кукла Макриди из «Нечто» (1982)По сценарию главный герой хранил в своей комнате надувную куклу, и с её участием даже были запланированы две сцены: в одной Макриди надувает её во время просмотра неких видеокассет, а во второй, уже после появления монстра, кукла выскакивает перед Ноулзом, пугая его, и тот её лопает. Однако режиссёр фильма Джон Карпентер, по всей видимости, решил, что присутствие куклы больше отвлекает от истории, чем помогает ей.Несколько уроков Джона Китинга из фильма «Общество мёртвых поэтов» (1989)Кадры демонстрируют существование некоторых вырезанных сцен разных уроков Китинга в его неповторимом стиле. В одной из них, согласно сценарию, Китинг проецирует на экран изображения рекламы женского нижнего белья и при этом даёт мальчикам тест, советуя им сосредоточиться на задании, а не на женщинах, и говоря, что это «подготовит их к поступлению в колледж».Джой в баре из «Бегущего по лезвию 2049» (2017)Что Джой, по сюжету искусственная голографическая программа, делала в баре и с кем разговаривала — неизвестно. Зато именно на этих кадрах Ана де Армас продемонстрировала свою готовность сыграть Мэрилин Монро, если ей подвернётся такая возможность.