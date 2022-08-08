10 случаев, когда фанаты изображали актёров в роли героев комиксов до того, как тех впервые показали в образе

Совсем недавно было официально объявлено, что фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получит своё продолжение — сиквел будет называться «Джокер: Безумие на двоих». Причём, по слухам, он станет мюзиклом. А на прошлой неделе подтвердилась информация о том, что в фильме появится Харли Квинн, роль которой исполнит Леди Гага! Был даже специальный тизер опубликован.

Обе эти новости в целом обрадовали фанатов, которые тут же начали рисовать и фотошопить возможный образ Гаги в предстоящем фильме, хотя как она будет выглядеть на самом деле, пока что, естественно, неизвестно.

В честь этого события мы решили поискать фанатские арты, которые были сделаны на точно таком же этапе развития фильма — то есть мы уже знаем, какой актёр на какую роль утверждён, но в этом образе мы его пока не видели.

Давайте сравним несколько фотошоп-предположений фанатов с тем, как в итоге знаменитые персонажи комиксов выглядели в исполнении определённых актёров и актрис. Как всегда бывает, кое-где фанаты оказались близки к истине, а где-то визуальный облик персонажа сильно разошёлся с любыми ожиданиями.

Хит Леджер в роли Джокера

Фанатский арт 2020 года и Дуэйн Джонсон в трейлере фильма «Чёрный Адам» (2022).

Роберт Паттинсон в роли Бэтмена

Фанатский арт 2020 года и Оскар Айзек в мини-сериале «Лунный рыцарь» (2022).

Сюрприз! Дизайн персонажа сделали таким, чтобы лица Айзека не было видно.

Татьяна Маслани в роли Женщины-Халка

Фанасткий арт 2020 года и Татьяна Маслани в трейлере сериала «Женщина-Халк: Адвокат» (2022).

Кстати, несколько представленных фанатских артов принадлежат художнику из Саудовской Аравии, изображающего актёров в тех ролях, которые они ещё не исполняли, но могли бы. У нас есть отдельный пост с его работами, посмотрите!

Хоакин Феникс в роли Джокера

Слухи о том, что именно Гага сыграет безумную подругу Джокера ходили уже пару месяцев, а теперь об этом объявлено официально. Ждём первых кадров в её новом образе, а пока нам доступны только фанатские арты.

Тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

ONE Media

Выход фильма назначен на 2024 год.