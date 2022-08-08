13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью
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13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью

Далеко не все знаменитости могут похвастаться идеальной внешностью, которую мы привыкли видеть в модных журналах и голливудских фильмах. Некоторые имеют достаточно резкие черты лица и непропорциональную фигуру. Несмотря на это, они смогли достичь невероятных успехов в карьере и обзавестись целой армией поклонников. К тому же стоит сказать, что в каком-то смысле именно нетипичное лицо помогло им выделиться на фоне других звёзд и выгодно презентовать себя. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность не подходит под общепринятые стандарты?

Тильда Суинтон и её дочь Онор Бирн

Ума Турман и её дети — Майя Хок, Левон Роэн


Майя Хок пошла по стопам своей мамы. Она пытается проложить творческий путь в своей звёздной карьере. Девушка активно сотрудничает с брендами Calvin Klein и AllSaints, а также снимается в кино. Из последних её заметных ролей стоит выделить Робин Бакли в мистическом сериале «Очень странные дела».

Дэнни Трехо, сын Гилберт и дочь Даниэль


Дэвид Боуи, его сын Данкан Джонс и дочь Александрия Захра


Кортни Лав и её дочь Френсис Бин Кобейн

Роуэн Аткинсон и его дети — Лили Састри и Бэнджамин


Донателла Версаче и её дочь Аллегра

Также у Донателлы есть сын — Дэниел Версаче, который ведёт достаточно скрытный образ жизни и не любит показываться журналистам.

Майкл Джексон, его дочь Пэрис и сын Принс Майкл Джексон второй


Также у Майкла есть сын Принс Майкл, известный как Майкл Джозеф Джексон младший.

Дети Дэнни Де Вито — Дэниел, Люси и Грейс


Адриано Челентано, дочери Розалинда и Росита


Мэрил Стрип с сыном Генри и дочерью Мэми



Бьорк со своим сыном Синдри Элдоном Торссоном

Сын Бьорк выпустил уже 2 музыкальных альбома. Видимо, гены талантливой мамы не прошли мимо.

Здесь вы можете посмотреть, как выглядят знаменитости со своим натуральным цветом волос.

# Интересное
По материалам: twizz

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